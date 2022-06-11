«الحرية والتغيير»: لن نحيد عن مطالب الشعب السوداني

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في تطور لافت بعد ساعات من اجتماع قوى الحرية والتغيير والقادة العسكريين في السودان، عقد اجتماع آخر، أمس، بين قيادات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ووفد الآلية الثلاثية المكون من فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة، ومحمد حسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي وإسماعيل أويس مبعوث منظمة الإيجاد، وذلك في دار حزب الأمة القومي في أم درمان، لمناقشة رؤية التحالف للعملية السياسية.

وأكدت قيادات قوى الحرية والتغيير أنها لن تحيد عن مطالب الشعب السوداني، وستعمل على ترجمتها إلى أرض الواقع عبر عملية سياسية.

وقال ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إنهم سلموا الآلية الثلاثية خلال الاجتماع رؤيتهم من أجل إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، وتسليم السلطة للمدنيين، والتأسيس لوضع دستوري جديد، وأضاف: شددنا على أهمية وقف العنف ضد المتظاهرين، وأوضحنا لهم لماذا نرفض حوار الآلية الثلاثية.

ومن جانبه، قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، إن وفد الآلية الثلاثية تفهموا مطالب قوى الحرية والتغيير، وطلبوا فسحة من الوقت للنظر فيها، وأضاف أن لقاءاتهم ستتواصل، وأن قوى الحرية والتغيير لن تحيد عن مطالب الشعب السوداني.

وفي هذه الأثناء، جدد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه برفض المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية الآلية الثلاثية. واعتبر التجمع أن الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية يسعى لفرض واقع جديد هدفه منع الثورة السودانية من بلوغ أهدافها.

وأكد تجمع المهنيين موقفه الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشراً أو غير مباشر، وقال إنه سيواصل التصعيد المستمر مع الشعب لإسقاط السلطة الحالية. وقال فضيل عمر، المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة بالخرطوم، إن لقاء وفد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بقادة المكون العسكري جعل مواقف قوى الحرية والتغيير أكثر ضبابية، معتبراً أن ما قامت به خطوة مغايرة لمطالب الشعب السوداني.

ورحبت قوى وشخصيات سودانية بلقاءات قوى الحرية والتغيير مع العسكريين والآلية الثلاثية، واعتبرتها بصيص أمل للتوصل إلى حل للازمة.

وقال المحلل السياسي السوداني زين العابدين صالح لـ«الاتحاد»، إن «الجميع يحترمون نضال الشعب السوداني وتضحياته من أجل دولة مدنية وتحول ديمقراطي، لكن مهمة القوى السياسية أن تستفيد من هذا النضال، ويقع عليها عبء إدارة الأزمة».