«داعش غرب أفريقيا».. حرب دعائية وتصعيد في نيجيريا

دينا محمود (لندن)

في غضون سنوات قليلة، تحول المسلحون الذين يدينون بالولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي في نيجيريا، من مجموعة صغيرة لا تحظى باهتمام من جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى تهديد لا يُستهان به للأوضاع الأمنية في هذا البلد الأفريقي ومحيطه الجغرافي كذلك، بعدما ظلت الأنظار تتجه خلال العقدين الأوليْن من القرن الحالي، إلى إرهابيي جماعة «بوكو حرام».

ومع الهزائم التي مُني بها «داعش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأ التنظيم الإرهابي، في فتح جبهات جديدة لاعتداءاته الإجرامية، في أجزاء من القارتيْن الأفريقية والآسيوية، خصوصاً في منطقتيْ الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك في بعض دول جنوب شرق آسيا.

وفي تقرير تحليلي نشره موقع «يوراشيا ريفيو» الإلكتروني، أكد الباحث جيمس بارنيت، أن جناح «داعش» في نيجيريا، يسعى للاستفادة من تصور الكثيرين في هذا البلد، أن المناطق التي تشهد هجماته الإرهابية بعيدة إلى حدٍّ كبير عن المناطق الحضرية الرئيسة ومراكز المدن الكبرى وكذلك العاصمة أبوجا، إلى حد يجعل هؤلاء يستخفون بما بات يشبه «حربا أبدية»، تشهدها المناطق الريفية في الشمال الشرقي، خصوصاً في ولاية «برنو».

وأشار بارنيت، الباحث في معهد «هدسون» للدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة، إلى أن إرهابيي «داعش» سعوا لاستغلال حملة الهجمات الدموية الأخيرة، لتغيير هذه الصورة، واجتذاب مزيد من اهتمام وسائل الإعلام، والحصول على دعم لوجستي أكبر، من جانب التنظيمات المتطرفة الأخرى داخل نيجيريا وخارجها.

كما أن «ولاية غرب أفريقيا» شنت خلال الفترة الماضية، هجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومراكز للشرطة، من بينها اعتداءان وقعا في منطقتيْن غير بعيدتيْن عن أبوجا، وهو ما شكل أقرب تهديد إرهابي للعاصمة النيجيرية منذ عقد كامل من الزمان، فضلاً عن تصعيد اعتداءاتها في مناطق بجنوب البلاد.

وأبرز بارنيت المقاطع المصورة التي بثها «داعش» مؤخراً، وأظهرت عدداً من الإرهابيين التابعين له في نيجيريا، وهم يرتدون ملابس تنتشر بشكل أكبر في المناطق الجنوبية من هذا البلد، بما يغاير الشكل التقليدي للمسلحين المنضوين تحت لواء التنظيم الدموي هناك، ممن كانوا يظهرون عادة، بأردية تقليدية تُميز القاطنين في الولايات الشمالية الشرقية.

وحذر الخبراء من أن ذلك يعني أن «داعش غرب أفريقيا»، ربما تكون قد نجحت في تحقيق الهدف الذي فشلت «بوكو حرام» في الوصول إليه على مدار سنوات، والمتمثل في توسيع عمليات التجنيد الخاصة به، لتشمل عناصر متطرفة من مناطق تقع خارج الجزء الشمال الشرقي من نيجيريا.