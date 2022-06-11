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أربعة قتلى بتفجير حافلة في كابول
آثار الانفجار في كابول
11 يونيو 2022 23:33

قتل أربعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت الشرطة.
وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة العاصمة، إن القنبلة التي وُضعت في حافلة صغيرة، انفجرت في ساعة مبكرة مساء السبت في حيّ بشرق كابول.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وهزّت البلاد سلسلة من الهجمات الدامية بقنابل في أواخر أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية مايو أودت بعشرات الأشخاص.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن معظم تلك الهجمات.
وقُتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصًا في 25 مايو في أربع هجمات بقنابل ثلاثة منها استهدفت حافلات صغيرة في مزار الشريف (شمال) والرابع ضد مسجد في كابول.
وفي مزار الشريف أيضًا، أسفر تفجير حافلتين صغيرتين تقلان ركابًا عن مقتل تسعة أشخاص في 28 أبريل، وأدى انفجار قنبلة في مسجد إلى مقتل 12 شخصًا في 21 أبريل.
كما قُتل 36 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، في قندوز (شمال شرق) في هجوم آخر بقنابل على مسجد أثناء صلاة الجمعة في 22 أبريل.
وقتل عشرة أشخاص في 29 أبريل في انفجار في مسجد في كابول بعد صلاة الجمعة.

المصدر: آ ف ب
كابول
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