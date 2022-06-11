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أميركا تؤكد التزام إدارة بايدن بحل الدولتين
عباس يستقبل باربرا ليف
11 يونيو 2022 23:17

أكدت  باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي، اليوم السبت، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين.
وقالت ليف، لدى لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، إن مهمة وفدها إلى المنطقة هي التحضير لزيارة "بايدن الذي يرغب في لقاء عباس وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأميركية وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي".
وأعربت ليف، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حرص الإدارة الأميركية على خلق البيئة المناسبة وبهدف إعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.
وذكرت الوكالة أنه جرى، خلال اللقاء، بحث "آخر المستجدات والوضع الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية".

المصدر: د ب أ
حل الدولتين
فلسطين
باربرا ليف
محمد عباس
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