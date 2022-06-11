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عربي ودولي
بوتين يوقف تنفيذ أحكام محكمة أوروبية
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي
11 يونيو 2022 22:06

قررت روسيا، اليوم السبت، عدم الامتثال للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع قانوناً بهذا الخصوص.
وعليه، لن تنفذ روسيا الأحكام الصادرة عن المحكمة بعد الخامس عشر من مارس الماضي.
تُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورج في فرنسا، جزءاً من مجلس أوروبا.
يعمل المجلس والمحكمة، وهما هيئتان مستقلتان عن الاتحاد الأوروبي، على حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ47. 
كانت روسيا وأوكرانيا في الأساس عضوتين في مجلس أوروبا، لكن المجلس علق عضوية روسيا في 25 فبراير في أعقاب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. 
وبعد إعلان الكرملين الانسحاب من المحكمة في 15 مارس الماضي، طردت روسيا نهائياً من مجلس أوروبا.

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
الأحكام القضائية
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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