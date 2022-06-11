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أوكرانيا تعد بالنصر على روسيا
جنود أوكرانيون قرب آليات للجيش
11 يونيو 2022 19:56

أصرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على أن أوكرانيا ستنتصر في العملية العسكرية التي تقودها روسيا منذ نحو أربعة أشهر.
وتحاول القوات الروسية الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك خلال تقدمها في الشرق. ولم يحسم أي من الجانبين هذه المعركة رغم استمرار القتال منذ أسابيع.
ودعت أوكرانيا الدول الغربية إلى الإسراع في تسليم الأسلحة الثقيلة. 
وقال زيلينسكي، مخاطباً مؤتمراً في سنغافورة عبر الفيديو "سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب التي بدأتها روسيا... القواعد الحاكمة في المستقبل لهذا العالم تتحدد في ساحات القتال في أوكرانيا".
وتتألف المنطقة الشرقية، المعروفة باسم دونباس، من إقليمي دونيتسك ولوجانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونيتسك.
وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر حوار شانجري-لا في سنغافورة "إذا لم نتمكن من تصدير موادنا الغذائية، التي صارت الأسواق العالمية في أمسّ الحاجة إليها، فسيواجه العالم أزمة غذاء حادة وشديدة ومجاعة.. مجاعة في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا".

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
النصر
العملية العسكرية
روسيا
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