أخبار مطمئنة بشأن فعالية لقاح ضد جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطعيم الجدري المعروف في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى جدري القردة.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته المنظمة في جنيف، اليوم السبت، استناداً إلى دراسات جديدة.

كان التطعيم الروتيني ضد الجدري توقف بعدما أعلن عن القضاء على هذا المرض في عام 1980. وأوضحت المنظمة أن جدري القردة قد يسبب الوفاة ولاسيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة على سبيل المثال بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

يذكر أنه لم يعلن عن وفيات نتيجة الإصابة بعدوى جدري القردة حتى الآن خارج أفريقيا منذ أول الكشف عن أول إصابات بالمرض في مايو الماضي.

وأوضحت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا بشكل كامل بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقيحهم ضد الجدري أم لا.

يذكر أن عدد حالات جدري القرود المبلغ عنها منذ مايو الماضي في دول خارج أفريقيا آخذ في الزيادة. وأعلنت المنظمة اليوم أن عدد الحالات وصل إلى 1285، لكن هذا الإعلان يشير إلى الوضع حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

كانت ألمانيا وحدها أعلنت عن عشرات الإصابات بالمرض منذ ذلك التاريخ حيث أعلن معهد روبرت كوخ، أمس الجمعة، عن 165 حالة إصابة في تسع ولايات.

وذكرت المنظمة أن عدد الدول المتأثرة بعدوى جدري القردة لا يقل عن 28 دولة خارج أفريقيا.

ومنذ مطلع العام، أبلغ عن نحو 1500 حالة اشتباه من الدول الأفريقية الثماني التي عُرِف فيها المرض منذ عقود، وأبلغت هذه الدول عن وفاة 72 حالة.

تفترض المنظمة أن مرض جدري القردة ربما كان منتشراً في دول خارج أفريقيا دون أن يتم اكتشافه، لكنها رأت أن خطر انتشار المرض عالمياً متوسط.