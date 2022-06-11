الصين تحذر من تفش كبير لكورونا وتفرض قيودا

حذر متحدث باسم الحكومة، اليوم السبت، من أن العاصمة الصينية بكين تواجه تفشيا "هائلا" لمرض كوفيد-19 مرتبط بأحد المقاهي.

جاء التحذير في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد في بكين منذ يوم الخميس، مع قيام منطقتين على الأقل منهما تشاويانغ الأكثر اكتظاظا بالسكان بإغلاق بعض أماكن الترفيه بعد انتشار المرض في حي مزدحم بالتسوق وشوارع السفارات.

ولن يعود معظم تلامذة بكين إلى مدارسهم الأسبوع المقبل مثلما كان مقررًا بسبب موجة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لمسبب لمرض كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم بلدية بكين شو هيجيان، في مؤتمر صحافي السبت، إن معظم تلامذة المرحلتين الابتدائية والثانوية "سيواصلون الدراسة عن بعد من منازلهم" اعتبارًا من الاثنين.

وسجّلت الصين 138 إصابة بكوفيد-19، اليوم السبت، بينها 61 في بكين و16 في شنغهاي، بحسب لجنة الصحة الوطنية.

وفي حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقا للمعايير العالمية، فقد كثفت البلاد الإجراءات التي تهدف إلى القضاء تماما على الفيروس، والتي تقول السلطات إنها ضرورية لحماية كبار السن والنظام الصحي، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأخرى التعايش مع الفيروس.

وسجلت الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، 5226 وفاة فقط جراء المرض.

ربطت الحالات الأخيرة في بكين بمقهى كبير. وتصاعدت حالات العدوى منذ ذلك الحين، حيث قالت بكين، اليوم السبت، إن جميع الإصابات الجديدة التي تم اكتشافها في المدينة يوم الجمعة إما زارت المقهى أو كانت لها صلات به.

وحتى الآن، أبلغ عن إجمالي 115 حالة و6158 مخالطا وثيقا مرتبطين بالمقهى المذكور.

كانت العاصمة قد خففت قبل أقل من أسبوعين القيود المفروضة لمكافحة تفشي كبير بدأ في أبريل.

في شنغهاي، أعلن مسؤولو المدينة عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض تم اكتشافها خارج مناطق الحجر الصحي اليوم السبت، حيث بدأ جميع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا جولة جديدة من اختبارات الكشف عن كوفيد.

أمرت السلطات بإجراء اختبار (بي.سي.آر) لجميع المقيمين في 15 من مناطق شنغهاي البالغ عددها 16 منطقة. وتمنع خمس مناطق السكان من مغادرة منازلهم خلال فترة الاختبار. وقال مسؤول بالمدينة، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه يتعين على سكان شنغهاي إجراء اختبار واحد على الأقل أسبوعيا حتى 31 يوليو المقبل.

وتأتي الاختبارات الجديدة بعد 10 أيام فقط من رفع المدينة إغلاقا استمر لمدة شهرين بهدف القضاء على انتشار كوفيد-19.