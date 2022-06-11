تحديد موعد رد المفوضية الأوروبية على طلب عضوية أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، أن المفوضية ستدلي برأيها النهائي في شأن منح أوكرانيا صفة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد «الأسبوع المقبل».

وقالت فون دير لايين، إثر لقائها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، إن «مناقشات اليوم ستتيح لنا إجراء تقييم نهائي بحلول نهاية الأسبوع المقبل».

كانت أوكرانيا تقدمت بطلب رسمي للحصول على صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

وتؤيد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد منح كييف هذه الصفة التي تعني بدء المفاوضات بين التكتل الأوروبي وأوكرانيا من أجل الحصول على العضوية الكاملة. وهي خطوة قد تستغرق سنوات وتحتاج لموافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل.



