روسيا تمدد الحظر الجوي في الجنوب

ذكرت هيئة النقل الجوي الروسية «روزافياتسيا» أن السلطات مددت حظر الطيران في جنوب البلاد حتى 18 يونيو، وسوف يظل ما إجماليه 11 مطاراً مغلقاً.

ومن بين المطارات المتضررة بهذا القرار تلك الواقعة في مدينة أنابا المطلة على البحر الأسود وفي روستوف-أون-دون وفي كراسنودار.

ومازالت القيود على المجال الجوي قائمة للمطارات الواقعة في جيليندجيك وفارونيش وسيمفروبول المطلة على شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في 2014. غير أن حركة النقل الجوي إلى سوتشي، المقصد السياحي الشهير، مازالت مستمرة.

كان قد تم تطبيق حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت، مدد الحظر عدة مرات.