أميركيون يطالبون بالحد من عنف السلاح بعد مذبحة تكساس

يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن وأنحاء البلاد، اليوم السبت، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد مذبحة الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس.

وقالت منظمة «مسيرة من أجل حياتنا»، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعاً ليوم السبت، ويشمل ذلك تجمعات في كبريات المدن مثل نيويورك ولوس انجليس وشيكاجو.

جلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصاً في مدرسة «مرجوري ستونمان دوجلاس» الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونجرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.

تحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول «تقاعسكم يقتل الأميركيين».

تأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح في أوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلاً ومعلمتين في 24 مايو، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص في متجر بقالة في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك.