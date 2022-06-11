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أوكرانيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية
أوكرانيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية
11 يونيو 2022 12:02

قالت هيئة الأركان العامة للجيش في أوكرانيا إن القوات الأوكرانية قتلت نحو 32 ألفا و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي والحادي عشر من شهر يونيو الجاري.
جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك، وفقا لما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).
وقال البيان: "دمر المدافعون الأوكرانيون 1419(10+) دبابة و3466(16+)عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم إطلاق صاروخية متعددة و97 نظم مضادة للطائرات ،و212 طائرة حربية و178 طائرة مروحية".
وأضاف:"تم أيضا تدمير 579(7+)مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125صاروخ كروز و 13 قطعة بحرية و2448(10+) عربات أخرى وشاحنات صهاريج و54 قطعة من المعدات الخاصة".
وتابع البيان أن العدو تكبد أكبر الخسائر أمس في منطقتي سيفيرودونتيسك وباخموت.
وكان آخر بيان لهيئة الأركان العامة الروسية عن خسائر قواتها صدر في 25 مارس الماضي، حيث أعلن مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين فيما تطلق عليها "العملية الخاصة" بأوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
روسيا
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