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شولتس يواصل جولته في البلقان بزيارة مقدونيا الشمالية وبلغاريا
شولتس يواصل جولته في البلقان بزيارة مقدونيا الشمالية وبلغاريا
11 يونيو 2022 10:21

 يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس جولته في منطقة البلقان، اليوم السبت، بزيارة مقدونيا الشمالية وبلغاريا.
ويركز شولتس خلال زيارته على النزاع بين البلدين بشأن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الذي تعارضه بلغاريا العضو في الاتحاد منذ سنوات.
ويتمحور النزاع بين البلدين على التاريخ المكتوب وحقوق الأقلية البلغارية في مقدونيا الشمالية.
وقد بدأ المستشار الألماني جولته، أمس الجمعة، بهدف إعادة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة بالنسبة للدول الست إلى مسارها.
يذكر أنه بجانب مقدونيا الشمالية، تأمل كل من صربيا ومونتنيجرو وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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