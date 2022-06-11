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حادث طعن بسكين في مدرسة بألمانيا
حادث طعن بسكين في مدرسة بألمانيا
11 يونيو 2022 10:17

أصيبت امرأة (61 عاما) وفتاة (7 أعوام) في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينجن بجنوب ألمانيا، حسبما قالت الشرطة يوم الجمعة.
وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين ثم فر من مكان الجريمة.
وتم اعتقال مواطن هولندي (24 عاما) من إيسلينجن في وقت لاحق ويعتقد بدرجة كبيرة أنه هو منفذ الهجوم، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في شتوتجارت وشرطة روتلينجن مساء الجمعة.
وجرى اعتقال الرجل مساء الجمعة بعدما اقترب من أحد المارة وطلب منه إبلاغ الشرطة بأنه هو المسؤول عن الجريمة التي وقعت في إيسلينجن.
وفي أول الأمر، لم تكن هناك أي أدلة عن الدافع وراء الجريمة. وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق اليوم السبت بشأن حبس المتهم احتياطيا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة وترقدان في المستشفى.
وتردد أن الهجوم وقع في مدخل المدرسة. وكان هناك عدد قليل من الأطفال في المبنى وقت الهجوم. وقالت الشرطة إن الأطفال يتلقون رعاية نفسية في أعقاب الهجوم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك علاقة بين المرأة والفتاة والجاني.
وبعد الجريمة، تم تطويق المدرسة وفتش أفراد الشرطة المبنى. وانتشرت مروحية تابعة للشرطة للبحث عن الرجل.

المصدر: د ب أ
حادث طعن
ألمانيا
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