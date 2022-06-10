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بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية
بايدن يلقي كلمة أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجليس
11 يونيو 2022 00:59

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن صناعة النفط الأميركية، الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو الماضي مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من أربعة عقود.
وقال بايدن إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.
لكنه وجه أيضا تحذيرا للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.
وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجليس "حققت إكسون أرباحا هائلة هذا العام". وأوضح أن شركات النفط الأميركية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد ولكن لإعادة شراء الأسهم.
وأكد "لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط". وخاطب شركة "إكسون" قائلا إن عليها "البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها".
وسجلت "إكسون" أكبر أرباح ربع سنوية لها في سبع سنوات عندما أعلنت عن أرباح الربع الرابع في فبراير. كما سجلت شركة "شل" في مايو أرباحا قياسية في الربع الأول، بينما سجلت شركتا "تشيفرون" و"بي.بي" أفضل نتائج لهما في عشر سنوات.
وقالت العديد من الشركات إنها تخفض الإنفاق الذي يمكن أن يعزز إنتاج النفط لخفض أسعار الخام التي تزيد عن 100 دولار للبرميل، لأن هذا هو ما يطلبه المستثمرون.

المصدر: وكالات
بايدن
شركات النفط
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