الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ترامب: اقتحام الكابيتول من «أعظم التحركات في التاريخ»
ترامب: اقتحام الكابيتول من «أعظم التحركات في التاريخ»
11 يونيو 2022 01:27

واشنطن (أ ف ب) 

أكد الرئيس السابق دونالد ترامب أن الهجوم على مبنى الكونجرس «الكابيتول»، في السادس من يناير 2021، الذي أدى إلى تحقيق برلماني كان «أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا».
وجاءت تصريحات ترامب قبل إعلان رئيس لجنة التحقيق في مجلس النوّاب الأميركي، أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكّل «ذروة محاولة انقلابيّة»، وذلك خلال تقديمه أولى النتائج التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في الهجوم.
وقال عضو الكونجرس الديمقراطي، بيني تومسون خلال الجلسة الافتتاحية، إنّ متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونجرس الأميركي بـ«تشجيع» من ترامب. وحذّر من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى «الكابيتول» تُشكّل تهديداً مستمراً للديمقراطيّة.

مبنى الكابيتول
أميركا
دونالد ترامب
واشنطن
الكونجرس الأميركي
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©