ترامب: اقتحام الكابيتول من «أعظم التحركات في التاريخ»

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس السابق دونالد ترامب أن الهجوم على مبنى الكونجرس «الكابيتول»، في السادس من يناير 2021، الذي أدى إلى تحقيق برلماني كان «أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا».

وجاءت تصريحات ترامب قبل إعلان رئيس لجنة التحقيق في مجلس النوّاب الأميركي، أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكّل «ذروة محاولة انقلابيّة»، وذلك خلال تقديمه أولى النتائج التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في الهجوم.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي، بيني تومسون خلال الجلسة الافتتاحية، إنّ متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونجرس الأميركي بـ«تشجيع» من ترامب. وحذّر من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى «الكابيتول» تُشكّل تهديداً مستمراً للديمقراطيّة.