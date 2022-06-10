برلين ولندن وباريس: على طهران إنهاء «التصعيد النووي»

برلين (وكالات)

دعت برلين ولندن وباريس، في بيان مشترك، طهران إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية.

وقالت الدول الثلاث، في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية، إنه فيما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس، «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية»، و«ندعو إيران إلى القيام بذلك فوراً».

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أمس الأول، بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.