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الكونغو ورواندا تتبادلان اتهامات بإطلاق صواريخ
جنود من الكونغو الديمقراطية خلال عملية عسكرية
11 يونيو 2022 00:48

قال متحدث باسم الجيش في الكونجو إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تبادلتا الاتهامات بإطلاق صواريخ عبر الحدود، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل طفلين كونغوليين.
تأتي هذه الاتهامات في إطار التوتر بين البلدين الجارين في وسط أفريقيا والذي تصاعد بسبب هجوم جديد لحركة متمردة، تتهم الكونغو رواندا بدعمها.
وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم شمال كيفو إن القوات كانت تقاتل متمردي الحركة في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع رواندا وأوغندا، عندما سقطت خمسة صواريخ أطلقت من رواندا في الأراضي الكونغولية بعيدا عن منطقة القتال.
وقال المتحدث جيوم ندجيكي كايكو "سجلنا مقتل طفلين وإصابة طفل بجروح خطيرة، كما تعرض مبنى مدرسة لأضرار جسيمة".
في الوقت نفسه، اتهمت وزارة الدفاع الرواندية القوات الكونغولية بإطلاق صاروخين من عيار 122 ملليمتر على رواندا من منطقة بوناجانا.
ونفى كايكو الاتهام وقال إن القوات الكونغولية لا تستخدم هذا النوع من الصواريخ في المنطقة.

المصدر: رويترز
الكونغو
رواندا
صواريخ
اتهام
متمردون
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