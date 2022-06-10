أميركا: 10 ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ خزان صافر

واشنطن (وكالات)

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل على توفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان مساء أمس الأول، «بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات»، تعمل وزارة الخارجية مع الكونجرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الطارئ الذي تمثله ناقلة النفط صافر في اليمن على النظام البيئي في البحر الأحمر.

كما حذر من أنه «سيكلف تسرب النفط أو انسكابه العالم مليارات الدولارات لتنظيفه، كما أنه سيدمر الحياة البحرية في البحر الأحمر، ويعيق التجارة العالمية في هذا الممر المائي الدولي الرئيس».

وأضاف: «يدمر سبل عيش من يعتمدون على مصايد الأسماك، ويفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في اليمن».

وأكد وزير الخارجية الأميركي على أنه يجب العمل لتجنب حصول ذلك.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 80 مليون دولار لتنفيذ عملية طارئة أولية لنقل نفط الناقلة صافر إلى سفينة أكثر أماناً.

وتابع: «يقربنا تعهد الولايات المتحدة اليوم من هدفنا أكثر، وندعو القطاع الخاص والحكومات الأخرى التي لها مصلحة في هذا الممر المائي الحيوي إلى أخذ المبادرة الآن وتقديم التمويل المطلوب بشكل عاجل».

وصافر ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط، أي أكثر من 140 ألف طن، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.