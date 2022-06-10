مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 21 بنيران «الحوثيين»

عدن (وكالات)

أعلن الجيش اليمني، أمس،، مقتل 3 من جنوده وإصابة 21 آخرين، بنيران ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش، في بيان، إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 96 خرقاً للهدنة الأممية، أمس الأول، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة ومأرب».

وأضاف البيان، إن الخروقات «تنوّعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة». ولفت إلى أنه «نتج عن بعض الخروقات مقتل 3 من أفراد القوات المسلّحة، وإصابة 21 آخرين في مختلف الجبهات».

وأشار إلى أن «مليشيات الحوثي واصلت استحداث خنادق ومواقع ونشر عيارات وقناصة في مختلف الجبهات».

ومطلع شهر يونيو الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، بعد انقضاء مدتها الأصلية المحددة بشهرين، والتي بدأت في 2 أبريل الماضي.