الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 21 بنيران «الحوثيين»
عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)
11 يونيو 2022 01:19

عدن (وكالات)

أعلن الجيش اليمني، أمس،، مقتل 3 من جنوده وإصابة 21 آخرين، بنيران ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.
وقال الجيش، في بيان، إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 96 خرقاً للهدنة الأممية، أمس الأول، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة ومأرب».
وأضاف البيان، إن الخروقات «تنوّعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة». ولفت إلى أنه «نتج عن بعض الخروقات مقتل 3 من أفراد القوات المسلّحة، وإصابة 21 آخرين في مختلف الجبهات».
وأشار إلى أن «مليشيات الحوثي واصلت استحداث خنادق ومواقع ونشر عيارات وقناصة في مختلف الجبهات».
ومطلع شهر يونيو الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، بعد انقضاء مدتها الأصلية المحددة بشهرين، والتي بدأت في 2 أبريل الماضي.

الجيش اليمني
اليمن
ميليشيات الحوثي
الحديدة
تعز
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©