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الرئيس التونسي: نرفض أي محاولة لتقسيم ليبيا
قيس سعيد لدى لقاء المنقوش في قصر قرطاج (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:17

تونس (الاتحاد)

احتضنت العاصمة تونس، أمس، اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر لتنسيق المواقف المشتركة حول تطورات الأوضاع في المنطقة. 
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن الاجتماع جاء ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، لافتة إلى أن الاجتماع  مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.
والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وأعرب عن دعمه لليبيا وللمساعي الحميدة وجهود حكومة الوحدة الوطنية  في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا.
في ذات السياق، أكد الرئيس التونسي على موقف بلاده الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي، بعيداً عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد، مشيراً إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس. وأكد رفض بلاده لأي محاولة لتقسيم ليبيا، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

ليبيا
قيس سعيد
تونس
الجزائر
نجلاء المنقوش
الرئيس التونسي
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