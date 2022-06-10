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إستونيا تحتج على تصريحات لبوتين
فلاديمير بوتين
11 يونيو 2022 00:34

استدعت إستونيا، الجمعة، السفير الروسي للاحتجاج على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين التي أشاد فيها بحاكم روسي في القرن التاسع عشر استولى على مدينة في إستونيا حاليا، ووصفتها بأنها "غير مقبولة بالمرة".
وأشاد بوتين، الخميس، بالقيصر بطرس الأكبر الذي قال إنه استرد أرضا كانت روسية عبر حرب طويلة مع السويد استمرت من عام 1700 إلى عام 1721.
وذكر بوتين على وجه التحديد اسم مدينة "نارفا" الموجودة في إستونيا، إحدى دول البلطيق الثلاث والعضو في حلف شمال الأطلسي.
وقالت وزارة خارجية إستونيا إنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليباييف "لإدانة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس بوتين، ومن بينها تصريحاته عن مدينة نارفا الإستونية".
وشبه بوتين حملة بطرس بمهمة روسيا التي تنفذها في أوكرانيا منذ فبراير.
كانت إستونيا جزءا من الإمبراطوية الروسية لمدة زادت على قرنين قبل أن تنال استقلالها في عام 1918. وفي عام 1940، ضمها الاتحاد السوفيتي ولم تحصل على استقلالها إلا في عام 1991.

المصدر: رويترز
احتجاج
فلاديمير بوتين
إستونيا
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