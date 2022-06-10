الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الشلل السياسي في لبنان يطيل طريق الإصلاح
امرأة تضع العلم اللبناني على كتفيها وأمامها أنقاض الصوامع المدمرة في مرفأ بيروت (أرشيفية)
11 يونيو 2022 01:23

دينا محمود (لندن)

رغم تفاؤل كثيرين بنتائج الانتخابات النيابية في لبنان، التي أسفرت عن فقدان ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفائها السيطرة على مجلس النواب، إلا أن ذلك لا يعني خروج البلاد من سلسلة عواصف سياسية واقتصادية ومعيشية، اجتاحتها على مدار السنوات الماضية.
فالقوى الإصلاحية، التي شكلت رأس حربة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في أكتوبر 2019 رفضاً للفساد وللمطالبة بتفكيك الطبقة الحاكمة، لم تستطع بعد توحيد صفوفها، وتجاوز الخلافات القائمة بينها وبين بعضها بعضاً، فضلاً عن أن تمثيلها في البرلمان المقبل، والمتمثل في 13 نائباً، قد لا يكون كافياً لمواجهة النواب الموالين للقوى السياسية التقليدية.
وفي وقت يقول فيه النواب الممثلون لـ«مظاهرات أكتوبر»، من أطباء وأساتذة ومهنيين ونشطاء، إنهم يعتزمون تشكيل جبهة برلمانية موحدة، فإن ذلك قد لا يكون سهلاً في ضوء التحديات المنتظر أن تواجههم في الفترة المقبلة، والتي قد تماثل في خطورتها محاولات الضغط والترهيب، التي تعرضوا لها خلال الحملة الانتخابية.
كما أن النواب الإصلاحيين، الذين يتفقون على رفض استمرار هيمنة «حزب الله» على العملية السياسية في لبنان، ويُحَمِّلون الطبقة الحاكمة الحالية مسؤولية المشكلات المتجذرة في البلاد، يختلفون بشدة على التفاصيل الخاصة بكيفية مواجهة ذلك، إلى حد أنهم ترشحوا للانتخابات الأخيرة على قوائم متنافسة.
وبنظر كثير من متابعي الشأن اللبناني، يشكل «حزب الله»، ولاسيما سلاحه، العقبة الأكثر خطورة، على طريق إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي طالب بها المشاركون في انتفاضة 2019، في ضوء إصراره على التشبث بترسانته الهائلة من السلاح، وتحالفاته مع أطراف خارجية، وانخراطه في ممارسات فساد ومحسوبية، ووقوفه كذلك وراء مخططات إرهابية، فضلاً عن مسؤوليته عن انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر العاصمة اللبنانية في مطلع أغسطس 2020.
ويُضاف إلى ذلك، بحسب محللين تحدثوا لموقع «باي تو باي نيوز» الإلكتروني، المخاوف التي تسود لدى كثيرين في الوقت الراهن، من أن يعاني مجلس النواب اللبناني المقبل، من الاستقطاب الشديد بين مؤيدي «حزب الله» ومناوئيه، وهو ما سيفضي لاستمرار حالة الشلل السياسي، التي عانت منها البلاد، طوال أكثر من عامين، وتعاقبت خلالها الحكومات على تولي السلطة في بيروت، دون أن تتخذ أي منها خطوات حقيقية لانتشال لبنان من أزمته المتفاقمة.
واعتبر المحللون أن الاختبار الأكبر الآن أمام القوى الإصلاحية في لبنان، يتمثل في تأمين تشكيلة حكومة جديدة على نحو يسمح لها بنيل ثقة البرلمان، وبلورة خطة إصلاح اقتصادي، تقنع الجهات الدولية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بتقديم الدعم للاقتصاد المنهار، بجانب إجراء تحقيق نزيه وعادل في ملف كارثة مرفأ بيروت.
ومن شأن النجاح في مثل هذه الاختبارات، تعزيز مشاعر التفاؤل التي راودت اللبنانيين بعد فوز النواب الإصلاحيين الـ13 بعضوية مجلس النواب، في أنه لا يزال بالإمكان تحقيق تغيير حقيقي، في وقت تواجه فيه بلادهم أزمة اقتصادية، قد تكون من بين الأسوأ في العالم بأسره، منذ نحو 150 عاماً.
ويرى المحللون أن الاقتراع الرئاسي المزمع في أكتوبر القادم، سيكشف بدوره مدى التأثير الفعلي الذي أحدثته انتخابات 15 مايو النيابية.

حزب الله
ميليشيات حزب الله
لبنان
الحكومة اللبنانية
الأزمة اللبنانية
البرلمان اللبناني
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©