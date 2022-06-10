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الجيش اللبناني: الأمن خط أحمر
جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني
11 يونيو 2022 01:18

بيروت (وكالات)

أعلن قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون أن الأمن خط أحمر، وأن الحرب على المخدرات مستمرة.
وقال قائد الجيش، خلال زيارته اللواء السادس في بعلبك شرق لبنان، إن «الأمن خط أحمر، وليس مسموحاً المساس به، ونحن على أبواب موسم سياحي»، بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني على موقعه على «تويتر» أمس. وأضاف: «ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة، وكل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون». وخلال زيارته فرع مخابرات الجيش في البقاع شرق لبنان، قال قائد الجيش إن «حربنا على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة».
إلى ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، عزمها استئناف إصدار جوازات سفر بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد تعليق استمر لأكثر من شهر، وأثار امتعاض اللبنانيين الذين اضطر كثر منهم إلى تأجيل أو إلغاء مواعيد سفرهم.
وأفادت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، عن إعادة العمل بمنصة إصدار وتجديد جوازات السفر اعتباراً من الاثنين المقبل، بعد تحويل السلطات المستحقات المالية إلى شركة أجنبية متعاقدة معها.

الجيش اللبناني
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