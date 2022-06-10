بايدن يدعو للتصدي لمنفذي اقتحام الكونجرس

اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 "لا تزال تنشط اليوم".

وقال بايدن من لوس انجليس، غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونجرس بأنه "ذروة محاولة انقلابية"، "من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من يناير لا تزال تنشط اليوم".

وأضاف "ديمقراطيتنا على المحك. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا".

وتابع بايدن "علي الإقرار بأنني لم أعتقد أنه سيكون تحدياً مباشراً إلى هذا الحد"، مشدداً على وجوب "كسب المعركة من أجل روح أميركا".

وقال ايضاً "يمكننا ان نتحالف، ديمقراطيين وجمهوريين، لمنع أي كان من أن يذبح ديموقراطيتنا".

ومساء الخميس، عرضت لجنة تحقيق برلمانية خلاصاتها الأولى حول هجوم الكابيتول في جلسة بثت شبكات تلفزيونية عدة وقائعها مباشرة، باستثناء قناة "فوكس نيوز".

واعتبر أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أن هجوم الكابيتول شكل "ذروة محاولة انقلابية" كان دونالد ترامب "في صلبها".



