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رئيس تركمانستان يدعو لتعزيز العلاقات مع روسيا
توقيع اتفاقيات بين روسيا وتركمانستان بحضور الرئيسين بوتين وبردي محمدوف
10 يونيو 2022 22:46

دعا رئيس تركمانستان الجديد سردار بردي محمدوف، اليوم الجمعة، إلى تعزيز العلاقات مع موسكو "الشريك الاستراتيجي" خلال اجتماع في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وهذه أول زيارة لبردي محمدوف (40 عامًا) إلى الخارج منذ انتخابه في مارس رئيسا لتركمانستان الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.
وأعلن بردي محمدوف "إنني مقتنع بأن هذا الاجتماع سيعطي دفعا مهما للشراكة الاستراتيجية" بين موسكو وعشق آباد، مشيدًا بشكل خاص بالطابع "المتكافئ" للعلاقات الثنائية.
وأضاف "لبلدينا إمكانات كافية لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة".
من جانبه، أشار بوتين إلى "محادثات جوهرية جرت في جو ودي". وعلى حد قوله تم إيلاء "اهتمام خاص" بالتعاون في مجال الطاقة خلال هذا الاجتماع.
كما قلد بوتين، سردار بردي محمدوف وسام الصداقة، وهو إحدى أرفع درجات التكريم في الدولة الروسية.
ووقع المسؤولان إعلانًا بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركمانستان وروسيا.
كما دعا بردي محمدوف بوتين لزيارة تركمانستان وقبل الرئيس الروسي الدعوة.

المصدر: آ ف ب
تركمانستان
سردار بردي محمدوف
روسيا
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