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الجزائر تقدم تعهداً لإسبانيا رغم تعليقها معاهدة
عامل في منشأة للغاز في الجزائر
10 يونيو 2022 22:29

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا.
وأضاف بيان للوزارة أن الجزائر تندد برد فعل الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا دون التشاور المسبق مع الحكومة الجزائرية.
وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الشركات الإسبانية الوفاء بالزاماتها التعاقدية.
كانت الجزائر أعلنت الأربعاء تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة.
وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار الجزائر حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي ربما يمثل انتهاكاً لقانون التجارة بالاتحاد الأوروبي.
وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية".
وأضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

المصدر: وكالات
الغاز
الجزائر
إسبانيا
معاهدة
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