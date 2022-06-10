الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الادعاء يطلب السجن المؤبد لمدبر هجمات باريس
رسم لمثول صلاح عبد السلام أمام المحكمة
10 يونيو 2022 21:16

طالب الادعاء العام بالسجن المؤبد للمتهم الرئيس بتدبير الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015.  
وقالت المدعية العامة كاميل هينيتيير، اليوم الجمعة في قصر العدل بباريس، إن صلاح عبد السلام كان شخصية رئيسة في الهجمات.
وأضافت أنه، بسبب جسامة الجرائم المتهم بارتكابها، يجب إصدار عقوبة لا تتاح فيها إمكانية تقليل مدة السجن.يعتبر عبد السلام، الناجي الوحيد من قيادة العمل الإرهابي في ذلك الوقت.
وقالت هينتيير إنه قدم نفسه كجندي في تنظيم داعش الإرهابي وظل متمسكاً بعقيدته هذه حتى النهاية.
إضافة إلى صلاح عبد السلام، يتعين على 19 مشتبهاً بهم آخرين أن يمثلوا أمام المحكمة الكبرى التي بدأت منذ الخريف الماضي.
طالب الادعاء العام بالسجن فترات تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد للمتهمين.
إضافة إلى ذلك، يجب وفقا للادعاء العام أن يحصل العديد من المتهمين على حظر إقامة مؤقت أو دائم في فرنسا.
تنظر المحكمة في جرائم سلسلة هجمات وقعت في 13 نوفمبر 2015، حيث قتل المتطرفون ما مجموعه 130 شخصاً وأصابوا 350 آخرين بجروح.
تسبب المتطرفون في مذبحة في قاعة حفلات "باتاكلان" وأطلقوا النار على المقاهي والمطاعم في شرق العاصمة الفرنسية. كما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في ذلك المساء خلال مباراة دولية لكرة القدم أقيمت بين ألمانيا وفرنسا في ملعب "إستاد دي فرانس" بباريس.
كان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

المصدر: د ب أ
صلاح عبد السلام
هجمات باريس
إرهاب
السجن المؤبد
الادعاء العام
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©