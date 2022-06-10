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الأمم المتحدة تجمع المال لتفادي مجاعة في سريلانكا
متظاهرون يحتجون ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا
10 يونيو 2022 20:38

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى زيادة حدة أزمة الجوع في أنحاء البلاد.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، اليوم الجمعة ، نداءً عاجلاً لجمع التبرعات، موضحاً أن هناك حاجة إلى جمع  47 مليون دولار أميركي.
 وتشهد سريلانكا حالياً أزمة اقتصادية تعد الأسوأ منذ استقلالها عام 1948. 
يشار إلى أن سريلانكا قطعت فيما مضى شوطا طويلا على طريق التنمية لمدة 10 سنوات، ولم تكن بحاجة إلى أي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة. بيد أنه بعد فرض حظر على واردات الأسمدة الكيماوية العام الماضي، أصبح الحصاد الآن نصف ما كان عليه فقط، حسبما أفاد  ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبر مقطع مصور بالفيديو من العاصمة السريلانكية كولومبو.
وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية حاليا، حسبما أفادت الأمم المتحدة، حيث ساهمت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع الأسعار.

المصدر: د ب أ
سريلانكا
أزمة اقتصادية
الجوع
المجاعة
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