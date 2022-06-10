إسبانيا ترد على تعليق الجزائر معاهدة مهمة معها

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كانت الجزائر قد قررت، يوم الأربعاء، تعليق معاهدة التعاون التي تعود لعشرين عاما وحظر جميع أنواع التجارة، غير صادرات الغاز، مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي.

كانت إسبانيا قالت إنها «تأسف» لقرار الجزائر.

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، السلطات الجزائرية إلى «إعادة النظر في قرارها» تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا.

واعتبر التكتل أن القرار «مقلق للغاية» ولا سيما أن الجزائر «شريك مهم» للاستقرار الإقليمي.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «قرار الجزائر مقلق للغاية».

وأضافت «ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها» واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا «لتجاوز الخلافات الحالية». وتابعت «نجري تقييماً لتأثير هذا القرار» على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.