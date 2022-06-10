أميركا تلغي أحد آخر قيود كورونا على السفر

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن حكومة الرئيس جو بايدن ستوقف العمل بمطلب فحص كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، ابتداء من يوم الأحد في الساعة 1201 صباحاً.

وستعلن إدارة بايدن، اليوم الجمعة، أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كوفيد-19 قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت المراكز أن هذا الإجراء لم يعد ضروريا بناء على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.

وقال المسؤول إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يوما.

ومنذ ديسمبر الماضي، ألزمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تطلب فحوصاً للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.



