فرنسا تسعى لفك حصار ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، استعداد باريس للمشاركة في «عملية» تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

تهدف العملية إلى السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

وقال مستشار رئاسي «نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر».

ولم تصدر أوكرانيا الحبوب من الميناء الواقع على البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وهو ما ساهم في أزمة غذائية في العديد من الدول.

وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، في حين أن روسيا هي أيضاً مُصدر رئيس للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليوناً و19 مليون شخص إلى براثن الجوع خلال العام المقبل.