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إرهابيون يرتكبون مجزرة جديدة في نيجيريا
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
10 يونيو 2022 17:59

قال اثنان من السكان ومصدر عسكري، اليوم الجمعة، إن إرهابيين قتلوا 25 شخصاً أمس الخميس في مذبحة جديدة في قرية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.
وأوضح السكان أن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية في منطقة ديكوا من ولاية بورنو وأطلقوا النار على الناس الذين كانوا يبحثون عن خردة معدنية في منطقة غابات قريبة.
وقال مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "أحصينا 25 جثة ونقلنا من أصيبوا برصاصات للمستشفى العام في بلدة ديكوا".
وقال عضو في المجلس المحلي في البلدة لرويترز إن أطفالا من بين القتلى.
تشهد نيجيريا أعمالا إرهابية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. وعلاوة على الجماعات الإرهابية، تشهد نيجيريا ظاهرة قطاع الطرق الذين يهاجمون القرى ويخطفون السكان للمطالبة بفدية.

المصدر: رويترز
نيجيريا
إرهاب
مجزرة
هجوم إرهابي
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