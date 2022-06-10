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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا
أبوظبي
10 يونيو 2022 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. سرعتها معتدلة على الساحل الشرقي. وستكون شمالية غربية وشرقية على الساحل الشرقي 15 / إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 01:29. 

المصدر: وام
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