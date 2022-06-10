ألمانيا: أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

تعهد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ خلال زيارته لأوكرانيا بتقديم الدعم لرعاية المصابين بجروح خطيرة.

وقال لاوترباخ اليوم الجمعة في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن وزارته: "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل مثل دعمنا العسكري".

وكان في استقبال لاوترباخ نظيره الأوكراني فيكتور لياشكو.

وفي لفيف يعتزم لاوترباخ المشاركة في مؤتمر للمانحين لإنشاء مركز لإعادة تأهيل معاقي الحرب. كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد العديد من المستشفيات. وتهدف الزيارة، من بين أمور أخرى، إلى دعم أوكرانيا في إنشاء مراكز لعلاج الصدمات، بحسب وزارة الصحة الألمانية.

وقال الوزير في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "لقد تسببت هذه الحرب العدوانية الهمجية في كثير من المعاناة هنا". وقال لاوترباخ صباح اليوم من بولندا إنه يقوم بجولته برفقة فريق من الجراحين والمتخصصين "للمساعدة في رعاية المصابين بحروق خطيرة".

وأوضح الوزير أن الحكومة الألمانية تعتزم دعم تركيب وتشغيل ورش حاويات لإنتاج الأطراف الاصطناعية، مضيفا أن 200 جراح وطبيب طوارئ عرضوا العمل في أوكرانيا من خلال الجمعية الطبية الألمانية.