بريطانيا تعتزم إتلاف معدات وقائية خاصة بكورونا بمليارات الدولارات

وجدت لجنة المحاسبة العامة بالبرلمان البريطاني أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أنفقت 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليار دولار) على المعدات الوقائية الشخصية غير المستخدمة خلال جائحة فيروس كورونا والآن "تخطط لحرق كميات كبيرة" منها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت لجنة المحاسبة العامة في تقرير اليوم الجمعة، إن الملايين من القطع الوقائية لن تستخدم لأنها غير مطابقة لمعايير جهاز الصحة الوطنية.

وأكد التقرير على الكيفية التي عمل بها الوزراء البريطانيون لتغيير طريقة التحدث عن استجابتهم للجائحة حيث ركزوا على طرح اللقاحات والكيفية التي يمكن من خلالها رفع القيود.

ولكن قبل ذلك واجهت الحكومة انتقادات شديدة بما في ذلك نقص المعدات الوقائية الشخصية ونقص اختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد19- وتأخر التدخل خلال انتشار الفيروس.