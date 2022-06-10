تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

أعلنت شركة الخطوط الجوية السورية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة. وجاء في بيان الشركة اليوم الجمعة: "تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة". ولفت البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وآمان الحركة التشغيلية".

المصدر: وكالات