شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد

تواجه مدينة شنغهاي الصينية موجة غير مسبوقة من الفحص الشامل لكوفيد-19 يشمل مزيدا من السكان في عطلة نهاية الأسبوع بعد عشرة أيام فحسب من رفع المدينة قيود مكافحة الجائحة. وبينما تسابق السلطات الزمن للحيلولة دون تفش أوسع نطاقا بعد اكتشاف بضع حالات محلية، أمرت بإجراء فحوصات لجميع السكان في 14 من 16 حيا في شنغهاي في عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص.

وسيتعين على السكان تقديم ما يثبت خضوعهم للفحص في غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات. وظلت بعض أجزاء شنغهاي خاضعة لإجراءات الإغلاق أو أعادت تطبيقها مجددا بعد فترة وجيزة من رفعها في أول يونيو بعد اكتشاف بعض الإصابات. وأغلقت العاصمة بكين أماكن الترفيه ومراكز الإنترنت في اثنين من أكبر أحياء المدينة بعد رصد إصابات

وسجل بر الصين الرئيسي 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس منها 45 ظهرت عليها أعراض و106 بدون أعراض وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة.





المصدر: وكالات