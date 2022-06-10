كييف تقصف مواقع روسية في خيرسون

أكد الجيش الأوكراني الجمعة أنه قصف مواقع روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني على فيسبوك الجمعة "قصفت قواتنا الجوية مواقع روسية ومواقع تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق في خيرسون". وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون بشكل شبه كامل، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، منذ الأيام الأولى للهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

المصدر: وكالات