الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية ثانية في كاليفورنيا
تحطم طائرة عسكرية ثانية في كاليفورنيا
10 يونيو 2022 11:48

 تحطمت طائرة عسكرية في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء أمس الخميس، في ثاني حادث من نوعه خلال 48 ساعة، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقال مسؤول في دائرة الإطفاء بمقاطعة إمبريال، رفض الكشف عن هويته في تصريحات لصحيفة "لوس إنجليس تايمز"، إنه تم استدعاء رجال الإطفاء تمام الساعة 543 مساء (0043 بتوقيت جرينتش) إلى الطريق السريع رقم 78 بالقرب من منطقة بالو فيردي بعد الإبلاغ عن سقوط طائرة عسكرية.

وأضاف المسؤول أنه تم إرسال أفراد عسكريين إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات بشأن نوع الطائرة أو الفرع العسكري التابعة له.

وذكرت قاعدة مشاة البحرية الجوية (إل سنترو) في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" في تمام الساعة 610 مساء: "تلقينا تقارير تفيد بأن طائرة عسكرية تحطمت على بعد حوالي 35 ميلاً شمال مدينة يوما بولاية أريزونا".

وأضاف البيان: "يتجه رجال الجهاز الاتحادي لمكافحة الحرائق وغيرهم من رجال فرق الطوارئ المحليين بمن فيهم أفراد خدمات النقل الجوي للطوارئ إلى مكان الحادث... ليس لدينا معلومات أخرى في هذا الوقت".

وكانت طائرة عسكرية طراز "إم في 22 بي أوسبري" تحطمت أول أمس الأربعاء خلال مهمة تدريب بالقرب من منطقة جلامس بولاية كاليفورنيا، حسبما أفاد مسؤولون في  جناح طائرات مشاة البحرية الثالث أمس الخميس.

وأضاف المسؤولون أن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
طائرة عسكرية
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©