تحطم طائرة عسكرية ثانية في كاليفورنيا

تحطمت طائرة عسكرية في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء أمس الخميس، في ثاني حادث من نوعه خلال 48 ساعة، بحسب ما ذكره مسؤولون. وقال مسؤول في دائرة الإطفاء بمقاطعة إمبريال، رفض الكشف عن هويته في تصريحات لصحيفة "لوس إنجليس تايمز"، إنه تم استدعاء رجال الإطفاء تمام الساعة 543 مساء (0043 بتوقيت جرينتش) إلى الطريق السريع رقم 78 بالقرب من منطقة بالو فيردي بعد الإبلاغ عن سقوط طائرة عسكرية. وأضاف المسؤول أنه تم إرسال أفراد عسكريين إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات بشأن نوع الطائرة أو الفرع العسكري التابعة له. وذكرت قاعدة مشاة البحرية الجوية (إل سنترو) في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" في تمام الساعة 610 مساء: "تلقينا تقارير تفيد بأن طائرة عسكرية تحطمت على بعد حوالي 35 ميلاً شمال مدينة يوما بولاية أريزونا". وأضاف البيان: "يتجه رجال الجهاز الاتحادي لمكافحة الحرائق وغيرهم من رجال فرق الطوارئ المحليين بمن فيهم أفراد خدمات النقل الجوي للطوارئ إلى مكان الحادث... ليس لدينا معلومات أخرى في هذا الوقت". وكانت طائرة عسكرية طراز "إم في 22 بي أوسبري" تحطمت أول أمس الأربعاء خلال مهمة تدريب بالقرب من منطقة جلامس بولاية كاليفورنيا، حسبما أفاد مسؤولون في جناح طائرات مشاة البحرية الثالث أمس الخميس. وأضاف المسؤولون أن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم.

المصدر: وكالات