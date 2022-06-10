بايدن يشدد على الديموقراطية والازدهار الاقتصادي في قمة الأميركيتين

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمّة الأميركيّتَين في لوس أنجليس على ضرورة الدفاع عن الديموقراطيّة والتعاون من أجل تحقيق مزيد من الازدهار الاقتصادي، بينما يشهد اللقاء خلافات دبلوماسيّة عدّة. وخلال جلسة افتتاح القمّة، وعلى وقع أغانٍ ورسائل أطفال تتعلّق بالعجائب الطبيعيّة لدول أميركا اللاتينيّة، أكّد بايدن أن الديموقراطيّة هي "المكوّن الأساس لمستقبل الأميركيّتَين". وقال إنّ "منطقتنا كبيرة ومتنوّعة. لا نتّفق دائمًا على كلّ شيء"، مشيرا إلى أنّ الدول الديموقراطيّة بإمكانها تجاوز الخلافات "بالاحترام المتبادل والحوار". وشدّد بايدن على وجود وحدة خلال قمة الأميركيتين في ما يتعلّق بـ"مسائل جوهريّة".

وأعلن بايدن الأربعاء إطلاق "شراكة الأميركيتين للازدهار الاقتصادي" لتشجيع نمو أوسع في أميركا اللاتينية.

وأضاف الرئيس الديموقراطي "ما هو صحيح في الولايات المتحدة هو صحيح في كلّ بلد. الاقتصاد الانسيابي لا يعمل". وتهدف قمة الأميركيّتين إلى توضيح رغبة إدارة بايدن في إحياء العلاقة مع دول أميركا اللاتينية وتجديدها.





المصدر: وكالات