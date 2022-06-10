أحدث حصيلة لإصابات "كورونا" العالمية

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 530.96 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 6 ملايين و715 ألفاً و6 حالات. وتم تسجيل الإصابات بالفيروس وفق إحصاء رويترز في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام