نيويورك تعلن 10 إصابات بجدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأميركية، عن احتمال إصابة عشرة أشخاص في المدينة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وقال تحديث للمعلومات على الموقع الإلكتروني الصحي للمدينة إن :" معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من حالات خفيفة، وإنه لم يتم إدخالهم إلى المستشفى وتعافوا من تلقاء أنفسهم" .

المصدر: د ب أ