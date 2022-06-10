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نيويورك تعلن 10 إصابات بجدري القرود
تظهر أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القردة إيجابية وسلبية'
10 يونيو 2022 08:45

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأميركية، عن احتمال إصابة عشرة أشخاص في المدينة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تحديث للمعلومات على الموقع الإلكتروني الصحي للمدينة إن :" معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من حالات خفيفة، وإنه لم يتم إدخالهم إلى المستشفى وتعافوا من تلقاء أنفسهم" .

 

المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
جدري القرود
نيويورك
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