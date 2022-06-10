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بعد عامين من الجائحة.. الصحة العالمية تعود إلى "أصل كورونا"
«الصحة العالمية»: ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في العالم
10 يونيو 2022 08:13

بعد مرور أكثر من عامين على ظهور فيروس كورونا في الصين، وبعد إحصاء ما لا يقل عن 6.3 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم من جراء الجائحة، توصي منظمة الصحة العالمية بأقوى عباراتها حتى الآن بضرورة إجراء تحقيق أعمق لمعرفة كيف بدأت الجائحة.
 
يمثل هذا الموقف تراجعا شديدا عن التقييم الأولي لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأصل الجائحة.

وخلصت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إلى أنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون كوفيد-19 قد تسرب إلى البشر في مدينة ووهان من مختبر.

يعتقد العديد من العلماء أن الفايروس انتقل إلى البشر من الخفافيش، ربما عن طريق حيوان آخر.

مع ذلك، وفي تقرير صدر (الخميس)، قالت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية إن «بيانات أساسية» لشرح كيف بدأت الجائحة لا تزال مفقودة.

كما قال العلماء إن المجموعة «ستظل منفتحة على أي وجميع الأدلة العلمية التي ستتوفر في المستقبل للسماح بإجراء اختبار شامل لجميع الفرضيات المعقولة».

وعادة ما يستغرق تحديد مصدر المرض في الحيوانات سنوات. واستغرق الأمر أكثر من عقد حتى تمكن العلماء من تحديد أنواع الخفافيش التي كانت المستودع الطبيعي لفايروس سارس، وهو من عائلة كوفيد-19.

 

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
كورونا
كوفيد 19
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