الرئيس الصومالي الجديد يدعو إلى تجنيب بلاده خطر المجاعة

استغل الرئيس الصومالي المنتخب حديثاً حسن شيخ محمود خطاب تنصيبه لمناشدة المغتربين الصوماليين والمجتمع الدولي المساعدة في درء المجاعة التي تهدد بلاده المنكوبة بالجفاف. وحذرت وكالات إغاثة من مجاعة مقبلة مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في هذه الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي والتي تكافح موجة جفاف قياسية بعد احتباس الأمطار أربعة مواسم متتالية. وقال محمود "هناك مخاوف من حدوث مجاعة في بعض المناطق"، مناشدا "المغتربين والعالم على اداء دور في إنقاذ شعبنا الذي تضرر من الجفاف". وأضاف "هذه الظروف نتجت من مشاكل متراكمة مثل التغير المناخي وتدمير مواردنا الاقتصادية وضعف مؤسساتنا الحكومية، لذلك ستنشئ حكومتي وكالة للأمور البيئية". وتعهد أول زعيم صومالي يفوز بولاية رئاسية ثانية بتحويل الصومال إلى "بلد مسالم يعيش في وئام مع العالم" وإصلاح الأضرار الناجمة عن شهور من الاقتتال السياسي، سواء على المستوى التنفيذي أو بين الولايات والوسط. كما دعا الى تعزيز "الاستقرار السياسي من خلال التشاور والدعم المتبادل والوحدة بين الحكومة الفدرالية والولايات". ورحب شركاء الصومال الدوليون بانتخاب محمود. ونشرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بيانا على موقع تويتر قالت فيه إنها "تهنئ الرئيس حسن شيخ محمود بتنصيبه اليوم وتتطلع إلى العمل مع إدارته لدعم تحقيق الأولويات الوطنية".

المصدر: وكالات