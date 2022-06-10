لجنة أميركية تعرض صورًا لم تُنشَر من قبل لاقتحام الكابيتول

عرضت لجنة برلمانيّة تُحقّق في مسؤوليّة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اقتحام مبنى الكابيتول، الخميس صورًا لم تُنشَر سابقًا لأحداث 6 يناير 2021، وذلك خلال جلسة استماع هي موضع ترقّب شديد.

وتُظهر مقاطع الفيديو هذه حشودًا تهاجم مقرّ الكونغرس الأميركي، ومتظاهرًا يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبّر صوت.





المصدر: آ ف ب