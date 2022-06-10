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إسبانيا تصدر توصيات بشأن جدري القرود وجرعة رابعة من لقاح كورونا
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
10 يونيو 2022 07:22

 أوصى مسؤولو الصحة الأسبان بالتطعيم ضد جدري القرود لأولئك الأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة بالعدوى، كما حثوا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بالبدء في التخطيط للحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المستقبل القريب.

يشار إلى أن جدري القرود، الذي كان قبل أسابيع قليلة معروفا بالكاد خارج القارة الأفريقية، ظهر في عدة دول.

وعلى الرغم من أن المرض يمكن أن يكون مميتا، إلا أنه يمكن علاجه وعادة ما ينجو منه المصاب، وإن كان ذلك في مرحلة الطفح الجلدي المزعجة. ومع ذلك، تحاول السلطات الصحية وقف انتشاره.

وأشارت السلطات في إسبانيا إلى أنه "في ضوء محدودية توافر اللقاحات، سنعطي الأولوية للأشخاص الذين هم حالة اختلاط". 

وتظهر أحدث السجلات إصابة 198 حالة مؤكدة بجدرى القرود في إسبانيا.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية أيضا إنها ستبدأ قريبا في توفير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لمن يريدون الحصول على جرعة خلال أشهر الصيف القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "وقت مناسب" لمثل هذه الحملة، لكنها قالت إنها لن تبدأ حتى تتوفر اللقاحات لأحدث المتحورات.

 

المصدر: د ب أ
إسبانيا
لقاح كورونا
كوفيد 19
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