أميركا.. قتلى بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند

فتح مسلح النار في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأميركية الخميس مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن تعتقل الشرطة المسلح بعد تبادل لإطلاق النار. وقالت متحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة واشنطن إن المهاجم، الذي لم يُكشف عن هويته بعد، أصيب هو وشرطي في تبادل لإطلاق النار. ونقل كلاهما إلى مستشفى محلي. وأحجمت المتحدثة عن الإفصاح عن ملابسات الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات