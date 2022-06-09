روسيا: لا اتفاق بعد مع تركيا بشأن بيع الحبوب الأوكرانية

لندن (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لبيع حبوب من أوكرانيا إلى تركيا، مشدداً في الوقت نفسه على أن العمل مستمر للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

وكان يفجيني باليتسكي، الذي عينته روسيا مسؤولاً عن المناطق التي سيطرت عليها من زابوريجيا الأوكرانية، قال، الأسبوع الجاري، إن الحبوب التي نُقلت من تلك المنطقة إلى شبه جزيرة القرم في طريقها للشرق الأوسط.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي اتفاق لبيع الحبوب إلى تركيا أو إلى دولة في الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاقات.. العمل مستمر».

وأضاف أنه لا يمكنه تأكيد تصريح باليتسكي بأن الحبوب أُرسلت بالقطارات إلى القرم، التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

ووبخ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الأول، صحفياً أوكرانياً سأله في مؤتمر صحفي بتركيا عن «مصادرة» روسيا الحبوب من أوكرانيا.