بوتين: روسيا لن تحيط نفسها «بستار حديدي»

لندن (وكالات)

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بأن الاقتصاد الروسي لن ينعزل عن العالم، رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده، لأن موسكو لن تحيط نفسها «بستار حديدي» مثلما فعل الاتحاد السوفييتي.

ودفعت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا موسكو، أحد أكبر منتجي الموارد الطبيعية في العالم، نحو أكبر انكماش اقتصادي منذ السنوات التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.

ورداً على سؤال عن الصفقات المحتملة مع شركاء مثل الصين والهند وسط «إغلاق» الاقتصاد الروسي، قال بوتين، متحدثاً قبل منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الذي ينعقد الأسبوع المقبل، إن الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحاً. وأضاف، متحدثاً لأصحاب المشاريع الشبان في اجتماع بثه التلفزيون: «لن يكون لدينا اقتصاد مغلق».

وتابع قائلاً: «لم يكن لدينا اقتصاد مغلق، أو بالأحرى حدث ذلك في الحقبة السوفييتية عندما عزلنا أنفسنا، وأوجدنا ما يسمى بالستار الحديدي، ولن نرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى».